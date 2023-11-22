شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تقرير جديد يكشف أيهما أفضل البيض المقلي أم المسلوق والان مع التفاصيل الكاملة

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تكشف تقارير جديدة نُشرت على موقع “onlymyhealth” الطبي المتخصص حول مدى تغذية وكفاءة البروتين في البيض، سواء كان مسلوقًا أم مقليًا، وفي هذا السياق يظهر التقرير أن الفارق بين البيض المسلوق والمقلي يعود إلى عملية الطهي نفسها، وعندما يُسلق البيض يتم الاحتفاظ بجميع العناصر الغذائية بما في ذلك البروتين، في حين يتم تغيير بعض الخصائص الفيزيائية للبيض عندما يُقلى.ويُشير التقرير إلى أن البيض المسلوق يحتفظ بجميع الفوائد الصحية للبروتين، مع الحفاظ على مستوى الدهون المضافة منخفضة.

تقرير جديد يكشف أيهما أفضل البيض المقلي أم المسلوق

إن البيض المسلوق يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين، حيث يحتوي كوب واحد منه على حوالي 17 غرامًا من البروتين. وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية (USDA)، يمكن تحضير الأومليت بمكونات مختلفة مثل الخضار والجبن، مما يوفر وجبة غنية بالبروتين، ويحتوي البيض المسلوق على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات B12 وA وD، إلى جانب المعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

أما بالنسبة للبيض المقلي أو الأومليت، فقد يكون غنيًا بالعناصر الغذائية، خاصة عند إضافة الخضروات. ومع ذلك، يجب مراعاة أن المكونات الإضافية مثل الجبن والزبدة قد تزيد من محتوى السعرات الحرارية والدهون.

من الجيد تحديد الخيار الأفضل بناءً على احتياجاتك الغذائية الشخصية وأهدافك الصحية، إذا كنت ترغب في تقليل الدهون والسعرات الحرارية، فإن البيض المسلوق قد يكون الخيار الأفضل، أما إذا كنت تفضل تناول البيض بمكونات إضافية وتحبين التنوع في الطعام، فيمكنك الاستمتاع بالبيض المقلي أو الأومليت بحذر للتحكم في محتوى الدهون والسعرات الحرارية.