انت الان تتابع فرض غرامة قد تبلغ 300 ريال على سائق الدراجة النارية أو العادية إذا تعلق بمركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 11:09 صباحاً

حذّرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الدراجة النارية في غير ما خُصصت له، من خلال تحميلها بأدوات أو معدات؛ حيث يُعد ذلك مخالفة تُعَرض صاحبها للمخالفة. وقالت "المرور" عبر حسابها: قيام سائق الدراجة النارية أو العادية أو ما في حكمهما بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تُعَرض مستخدمي الطريق للخطر؛ يُعَد مخالفة مرورية. ‏وأوضح أن الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة تتراوح بين 150 إلى 300 ريال.

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