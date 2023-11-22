"النقل" تنظم ورشة عمل حول "الآفاق المستقبلية للاستثمار في القطاع"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 11:34 صباحاً

نظمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع وزارة الاستثمار ورشة عمل تحت عنوان "الآفاق المستقبلية للاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية" بهدف التعريف بالقطاع، وتوضيح مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الاقتصاد الوطني، ورحلة المستثمر في المملكة، وكذلك دور منصة "استثمر بالسعودية" بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتناولت الورشة التي حضرها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص ذات الاختصاص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أبرز قصص النجاح والإنجازات لقطاع النقل، والتعريف بالفرص الاستثمارية وأنواع الدعم المقدم للمستثمرين في القطاع، فيما تأتي الورشة ضمن خطوات الوزارة الحثيثة للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف الوزارة إلى تمكين القدرات الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للنقل المتكامل.

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