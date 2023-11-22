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تراند اليوم : «المجتمع حولي يمين ويسار كله مخدرات».. بالفيديو.. سجين يروي قصة استقباله المخدرات وكيف قبضت الشرطة عليه

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صحيفة الخليج 365: نشرت وزارة الداخلية، قصة أحد المحكوم عليهم في قضايا مخدرات؛ كشف خلالها كيف استقبل المواد المُخدرة، والقبض عليه وسجنه.

وقال السجين: "غرتني الدنيا، المجتمع حولي يمين ويسار كله مخدرات وطلعات وفلوس، وقلت خليني أشوف حظي، ما رديت على النصائح وما رديت على أهلي".

وأضاف: "استقبلت وعشت يومين حلوة ومرة، جاني سين من الناس وقال لي شو رأيك تستقبل مخدرات أنت طفران ما عندك فلوس، قلت له ما في مشكلة".

وواصل: "استقبلت المخدرات وما في يومين إلا وأنا ممسوك والآن في السجن، ضيعت مستقبل كامل والحياة راحت، لا زواج، الوالدة كل يوم تشم الملابس وترجعهم".

واختتم: "لو رجع الزمن امشي الحيط الحيط وأقول يارب الستر، كنت أتمنى لما جاني وقالي تشتغل أقول له لأ، بس فات الفوت".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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