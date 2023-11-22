تراند اليوم : تركيا تُصدر قرارًا جديدًا بشأن تأشيرات الدخول الإلكترونية للسعوديين

صحيفة الخليج 365: أعلنت السفارة التركية في الرياض عبر موقعها على منصة "إكس"، بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول وليس لسفرة واحدة للمواطنين السعوديين عند السفر إلى تركيا

ويتم ذلك على الموقع الإلكتروني عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة ودفع الرسوم عن طريق البطاقات الائتمانية والمصرفية فقط (ماستركارد أو فيزا فقط)، ويتوجب اصطحاب نسخة مطبوعة أو إلكترونية عن تأشيرة الدخول الإلكترونية عند السفر إلى تركيا.

تصلح التأشيرة الإلكترونية للأغراض السياحية والتجارية فقط، ومن الأفضل تقديم الطلب على التأشيرة قبل 48 ساعة من تاريخ السفر. وتعطى هذه التأشيرة بهدف السياحة والأعمال، لمدة 180 يومًا وتسمح لحاملها بدخول متعدد إلى تركيا والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.

وتتم معالجة طلبات التأشيرة الإلكترونية لتركيا فور تقديمها؛ لكن من الأفضل تقديم الطلب قبل 24 ساعة على الأقل قبل السفر.