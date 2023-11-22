تراند اليوم : "قتلنا 4 آلاف طفل في غزة".. شاهد.. مسؤول أمريكي سابق يهين بائع مصري في نيويورك ويسب المسلمين

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام "ستيوارت سيلدويتز" مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بإهانة بائع أطعمة في نيويورك.

وأظهر مقطع الفيديو، وصف "سيلدويتز" للبائع المصري بالإرهابي، مرددًا عبارات معادية للإسلام، وسب المسلمين والنبي محمد ﷺ.

وقال سيلدوويتز خلال مهاجمته للبائع: "قتلنا 4 آلاف طفل وهذا غير كاف"، في إشارة إلى عدد القتلى الأطفال في قطاع غزة، خلال الأحداث الجارية.

وفي مقطع فيديو آخر ظهر المسؤول الأمريكي السابق، وهو يهدد البائع، بإبلاغ المخابرات المصرية عنه، ليرد عليه الأخير بأنه سيتصل بالشرطة، إن لم يغادر من أمام عربته.