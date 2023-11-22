تراند اليوم : شاهد.. لقطات من استعداد القافلة السعودية قبل توجهها إلى معبر رفح لإغاثة الفلسطينيين.. و"الربيعة": يكشف إجمالي المساعدات والتحدي الأكبر أمامهم

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو أظهر لقطات من استعداد القافلة الإغاثية السعودية قبل توجهها إلى معبر رفح لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووصل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة؛ إلى مطار العريش؛ للوقوف على جاهزية القافلة الإغاثية السعودية.

وقال الربيعة؛ أن هناك احتياجاً في قطاع غزة، ولابد أن تكون لنا بصمة ومساهمة في إنقاذ حياة أشقائنا الفلسطينيين.

وأكد أن قيادة المملكة حريصة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، لافتاً إلى أن وجوده اليوم في المطار صحبة سفير المملكة بالقاهرة، رسالة تؤكّد حجم اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بالشعب الفلسطيني .

وتابع، نتمنى أن نرى الأمن يعم فلسطين وأن نساهم جميعاً في إنقاذ حياة الأبرياء المدنيين في غزة.

وأضاف، التحدي الأكبر أمامنا هو السماح من قبل الجانب الإسرائيلي بدخول المساعدات عبر معبر رفح ، ونناشد المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل وفتح معبر رفح بشكل عاجل لدخول مئات الشاحنات، لا نريد أن نرى أطفال وكبار السن والنساء يموتون من الجوع وعدم وجود الماء والدواء.

وأشار إلى إجمالي المساعدات الإغاثية لفلسطين، بلغت "326 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدوائية و 20 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات، لافتا إلى أن المساعدات لا تزال مستمرة.