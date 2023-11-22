تراند اليوم : "منها الحليب".. مشروبات يومية تزيد من خطر الإصابة بمرض "سرقة الدماغ والخرف"

صحيفة الخليج 365: كشف مجموعة من العلماء الألمان أن الإسراف في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ووجد العلماء أن ذلك يشمل مشروبات الفاكهة ومشروبات الحليب المنكهة والمشروبات الغازية كاملة الدسم، وارتبطت عصائر الفاكهة، التي تحتوي على سكريات طبيعية، بمرض سرقة الدماغ، ولكن بدرجة أقل.

واتضح أن الشاي والقهوة لا يزيدان من خطر الإصابة بالخرف، ولكن لا يعرف العلماء تماما لماذا يمكن أن تؤدي زيادة تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض.