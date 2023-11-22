شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" من العريش: هناك أولوية لدخول المساعدات السعودية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار العريش، لمتابعة جاهزية القافلة الإغاثية السعودية قبل توجهها إلى معبر رفح، لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وذلك ضمن إجراءات الحملة الإغاثية التي تقدمها الممكلة لشعب فلسطين الشقيق.

وقال "الربيعة"، عقب وصوله مطار العريش، إن المساهمات السعودية في المساعدات الموجهة لقطاع غزة، جرى تفعيلها في وقت قصير بعد التوجيه بساعات من الحملة السعودية النبيلة.

وأضاف: "أوجه أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين والشعب السعودي للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني عبر هذه الحملة الإنسانية".

وأعرب "الربيعة" عن أمله في أن تبدأ الهدنة وتستمر ونرى الشعب الفلسطيني في أمن وأما، وأن نساهم جميعًا في إنقاذ حياة الأبرياء المدنيين في غزة.

وأكمل أن التحدي الأكبر يتمثل في مرور العابرات دون عوائق من الجانب الإسرائلي، نريد أن ننقذ حياة الأبرياء بشكل سريع".

وأعلن دخول 10 شاحنات سعودية من المساعدات اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن الهلال الأحمر المصري يعطي أولوية لدخول المساعدات السعودية، ونتطلع أن يدخل المزيد، مناشدًا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال بتمرير المساعدات.