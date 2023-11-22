شكرا لقرائتكم خبر عن صدامات مميتة.. أكبر الحوادث المرورية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتسبب الحوادث المرورية في وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم سنويًا، غير ما تتركه من إصابات للناجين منها على اختلاف شدتها.

وتتباين الحوادث في البلدان بين مميتة وأخرى خفيفة، فيما يلي نستعرض أبرز الحوادث المرورية في المملكة، والتي خلفت أعدادًا من القتلى والجرحى.

حوادث كبيرة

شهدت طرق المملكة عددًا من الحوادث الكبيرة، من أبرزها:

- في يوليو 2023، حادث تصادم بطريق البطحاء - حرض، بين مركبتين إحداهما سعودية وأخرى إماراتية، نتج عنه وفاة وإصابة 13 شخصًا.

- مارس 2023، حادث مروري لحافلة متجهة من عسير الى مكة المكرمة، في عقبة شعار بعسير جنوب غرب المملكة، ونتج عن الحادث مصرع 20 شخصًا وإصابة 29 آخرين.

- في أكتوبر 2019، حادث حافلة في المدينة المنورة، على طريق الهجرة السريع، نتج عنه وفاة 35 شخصًا وإصابة 4 أشخاص.

- ديسمبر 2007، وفاة 10 حجاج واصابة 43 آخرين باصابات خطيرة، في حادث اختلال حافلة وانقلابها في منطقة ظلم، وهي في طريقها من الرياض الى مكة المكرمة

مشاهير تعرضوا للحوادث

من أبرز المشاهير والرياضيين الذي تعرضوا للحوادث المرورية:

- تعرض إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عمر بن محمد السبيل، رفقة زوجته وأطفاله، لحادث مروري على طريق الطائف الرياض، ونجوا من الحادث.

- رئيس نادي الهلال الأمير عبد الله بن سعد، في حادث على طريق الرياض – القصيم السريع، في أثناء توجهه إلى معسكر الفريق الكروي الأول قبل مواجهة فريق النجمة، عقب انقلاب مركبته بالقرب من محافظة المجمعة.

- وفاة قائد فريق الرائد صالح المبارك، بعد حادث تعرضت له حافلة الفريق بقرية صبيح، بينما كانت تقل بعثة الفريق إلى المدينة المنورة لمواجهة الأنصار الحاسمة ضمن دوري الدرجة الأولى.

- وفاة حارس فريق النصر والمنتخب السعودي مبروك سالم التركي عام 1984، بعد حادث مروري تعرض له في أثناء زيارته عائلته في أبها.

- وفاة نجم المنتخب السعودي والهلال سعد الدوسري، بعد انقلاب مركبته على طريق الرياض – الأحساء.