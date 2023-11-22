شكرا لقرائتكم خبر عن 120 متطوعًا في حملة لإزالة الملصقات المخالفة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 120 متطوعاً ومتطوعة في حملة إزالة التشوهات البصرية التي نفذتها إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف في حي النسيم والأحياء المجاورة.

وجرى خلالها إزالة اللوحات والملصقات الاعلانية والدعائية العشوائية المخالفة من على أعمدة الإنارة، وذلك تفعيلاً لمبادرة معالجة المشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأزيلت اللوحات والملصقات الدعائية والإعلانية المخالِفة داخل الأحياء، واللوحات العشوائية على أعمدة الإنارة، كما قامت فرق النظافة المشاركة في الحملة بإزالة الملصقات بالطبلونات الكهربائية.

الذوق العام

وأسهم المتطوعون في الحملة بفاعلية لتعزيز التوعية بضرورة الحفاظ على المرافق العامة، وعدم التأثير السلبي على الذوق العام.

يذكر أن الأمانة أزالت الملصقات واللوحات العشوائية في أكثر من 50 حياً سكنياً وموقعاً تجارياً وسياحياً خلال الفترة الماضية، وفقًا للخطة المعدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

الأنظمة الجزائية

وأكدت الأمانة أنها ستطبق الأنظمة الجزائية بحق كل من يثبت مخالفته للتعليمات، داعية الأهالي إلى الحفاظ على المظهر العام للمدينة والمواقع السياحية، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.

وأهابت بمساندة جهود الأمانة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة، بما ينعكس على المظهر العام لهذه المدينة السياحية العريقة.