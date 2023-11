شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة توقع برنامج تنفيذي مع جامعة أبردين البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مذكرة برنامج تنفيذي مع جامعة "Aberdeen" البريطانية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال البرامج الدراسية والبحثية، يوم أمس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، في إدنبرة وذلك في إطار مشاركة رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، في أعمال المؤتمر العالمي "Going Global 2023".

وحضر مراسم توقيع البرنامج التنفيذي بين الجامعتين، السير ستيف سميث، الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم لدى المملكة العربية السعودية.

ويهدف البرنامج التنفيذي، بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة "Aberdeen" البريطانية، إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال البرامج الدراسية والبحثية، والتبادل الطلابي والأساتذة الزائرين.

الشراكات التعليمية

تضمنت بنود البرنامج التنفيذي مجالات الشراكات التعليمية، والبحث، والتعاون الأكاديمي، والتبادل الطلابي، والأساتذة الزائرين، بما يحقق الأهداف المشتركة من خلال الاستفادة من إمكانات الجامعتين.

كما شاركت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، كمتحدثة في أحد جلسات المؤتمر العالمي "Going Global 2023" الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني ""British Council.

مستقبل التعليم العالي

قدمت رئيسة الجامعة عرضًا عن "شراكات جامعة الأميرة نورة مع القطاع الخاص" في جلسة بعنوان "Engaging Employers with Students and the Curriculum "ضمن أوراق عمل مؤتمر "Going Global" المعني بالقادة في مجال التعليم الدولي لمناقشة مستقبل التعليم العالي.

وسلط العرض الضوء على مشاريع الجامعة الاستراتيجية في قيادة الإبداع وخلق مساحة للابتكار مثل: " مشروع X-FACTOR"، ودرجة سيجما، ومشروع كلية علوم الحاسب والمعلومات الاستراتيجي "رحلة الابتكار".

يذكر أن مؤتمر"Going Global" التابع للمجلس الثقافي البريطاني ومنذ إنشائه في 2004م، يعد منتدى استراتيجي لقادة التعليم الدولي للتواصل وتبادل المعرفة وبناء شبكة عالمية من كبار القادة والمؤثرين في السياسة لتشكيل مستقبل التعليم.