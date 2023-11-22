شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية من لندن: وقف إطلاق النار في غزة خطوة بالاتجاه الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إنه يتعين ألا يتم استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كوسيلة للعقاب الجماعي.

وأضاف خلال ترؤسه للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في ثالث محطاتها في لندن، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل.

اجتماع موسكو

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أمس، برئاسة وزير الخارجية، اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، في قصر الضيافة الروسي.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.