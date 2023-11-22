شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف القلب.. إنقاذ حياة مريضة من جلطة رئوية حادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، من إنقاذ حياة مريضة أصيبت بجلطة رئوية حادة تسبب لها بفشل بالتنفس وتوقف في القلب، حيث تعتبر من الحالات الطبية الحرجة مما يستدعي تدخل فوري وسريع من قبل الفريق المعالج.

وبيّن المستشفى أن المريضة حضرت للطوارئ حيث باشر الفريق الطبي مهامه في محاولة إنقاذ حياتها، وقام فريق الإيكمو من العناية المركزة بالمستشفى بوضع المريضة على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO ) مباشرة بعد توقف قلب المريضة و إجراء الانعاش القلبي الرئوي في قسم الطوارىء ، بعد ذلك تم التواصل مع الفريق المناوب من قسم الأشعة التداخلية لنقلها ومباشرة الحالة الصحية ومتابعتها.

وذكر المستشفى أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية تبيّن وجود جلطة رئوية حادة وبناء على وضع المريضة الصحي ووجود جهاز الدعم بوريد الفخذ تم التدخّل عن طريق وريد الرقبة الوداجي وذلك لصعوبة الدخول المعتاد عن طريق وريد الفخذ.

وأضاف المستشفى أن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح وإزالة الجلطة الرئوية بواسطة الأشعة التداخلية وتم تنويم المريضة بعدها في قسم العناية المركزة لمتابعة حالتها ، وبفضل الله، تحسنت تدريجياً، حيث تم لاحقاً فصل المريضة عن جهاز الايكمو ومن ثم فصلها عن جهاز التنفس الصناعي بعد استقرار الحالة ، حيث خرجت المريضة من العناية المركزة لقسم التنويم بعد استعادتها لمستوى الوعي الطبيعي.