السعودية | ديوان المظالم يتلقى أكثر من 747 ألف مذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ديوان المظالم

الخليج 365_الرياض

تلقى ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية 747,77 مذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات، منذ إطلاق الخدمة رقميًا بشكل كامل قبل أقل من ثلاثة أعوام .

وتتيح خدمة إيداع وتبادل المذكرات في منصة معين الرقمية لكافة أطراف الدعاوى وممثليهم إمكانية تبادل المذكرات في كافة مراحل نظر الدعاوى والتقاضي وكافة دوائره دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم، مع إمكانية الاطلاع على المذكرات من كافة أطراف الدعوى، وإشعارات تجديد المذكرات بشكل رقمي كامل.

وتهدف الخدمة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف الدعاوى، وما يترتب عليه من تقليص لآماد التقاضي نتاج رقمنة الإجراءات وتطويرها وما يمكن أن تسهم به من تدقيق تلك الإجراءات وسرعة تنفيذها في سبيل تحقيق المستهدف الأول لديوان المظالم والمتمثل في العدالة الناجزة.