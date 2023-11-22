انت الان تتابع لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين.. بنك المنشآت الصغيرة يطلق "المستشار الائتماني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق خدمة المستشار الائتماني "تجريبياً"، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ليستفيد منها العملاء الحاليون والمستقبليون لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار سعي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات والمنتجات المساندة لها، حيث تُمكّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من زيارة مراكز دعم المنشآت والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك حضورياً من خلال حجز موعد مع المستشار الائتماني لزيارته في أحد مراكز دعم المنشآت أو بموعد إلكتروني عبر تطبيق نوافذ منشآت، كما يمكن لجميع العملاء الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في أي منطقة من مناطق المملكة.

وتمكّن الخدمة الراغبين بالحصول على تمويل من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فهم ومعرفة المنتجات التمويلية للبنك ومميزاتها والفروقات بينها ومناسبتها لحالة المنشأة وطرق التقديم عليها، كما يقوم المستشار الائتماني بتعريف العملاء على طريقة التقديم للحصول على الخدمة، حيث يقوم طالب التمويل في جلسة الاستشارة بالتعريف بحجم منشأته، وعمرها التشغيلي، ونوع النشاط، والغرض ومن التمويل، ليتمكن المستشار الائتماني من تقديم المعلومات المناسبة لفهم المنتجات التمويلية للبنك والحدّ الأدنى والأعلى للتمويل لكل منتج وشروطه، وكيفية الحصول عليه ليسهل على طالب التمويل اختيار المنتج التمويلي المناسب لحالة منشآته.