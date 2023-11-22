عبور 90 شاحنة مساعدات معبر رفح إلى غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 12:00 مساءً

أعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم (الأربعاء) عبور 90 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية معبر رفح إلى قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر، في بيان، بأنه جارٍ التنسيق لإدخال شاحنتي وقود تحملان 60 ألف لتر من السولار إلى غزة، وتسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا". وبيّن أن 250 من الأجانب ومزدوجي الجنسية و9 مصابين وصلوا إلى المعبر؛ تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري. وأضاف أن من المقرر وصول 20 مصاباً آخرين، و336 من الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى المعبر.

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