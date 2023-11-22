أمير المنطقة الشرقية يُدشن حملة "اعتناء" التوعوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 12:16 مساءً

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، أعمال حملة "اعتناء" التوعوية، التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، بحضور مدير عام الفرع الشيخ محمد مروعي خواجي. وأشاد أمير المنطقة الشرقية بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد، مؤكدًا أهمية هذه الحملات لتوعية الفرد والمجتمع من المخاطر والأفكار الدخيلة وتحصين الشباب والشابات وغرس القيم الإسلامية النبيلة في نفوسهم. وأوضح الشيخ "خواجي" أن حملة "اعتناء" تهدف إلى المساهمة في البناء الفكري السليم وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة. كما قُدم للأمير شرح عن معرض "ولاء" الخاص بالأمن الفكري، والذي يشتمل على مسائل مهمة تتعلق بالأمن الفكري وتعزيزه ومهدداته. وأيضًا استمع أمير الشرقية عن المصلى المتنقل الجديد الذي يحتوي على مجموعة من التجهيزات التقنية الحديثة من شاشات العرض والوسائل البصرية المصاحبة، التي تسهم في إيصال رسالة الرئاسة التوعوية وتحقيق أهدافها. ورفع الشيخ "خواجي" شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة، مما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.

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