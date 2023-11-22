ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع بمحافظة الزلفي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 12:53 مساءً

ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بمحافظة الزلفي، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات. وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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