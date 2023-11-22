تراند اليوم : بدأت بمليون ريال.. شاهد.. قصة مواطنة احترفت الملاكمة وفتحت صالة رياضية

صحيفة الخليج 365: عرض برنامج "الراصد" تقريراً عن الملاكمة السعودية "نجاح الحسان" التي احترفت رياضة الملاكمة، وفتحت صالتها الرياضية بدعم من بنك التنمية.

وقالت "نجاح الحسان"، في حديثها: "الحلم بدأ معايا من عام 2006، كنت أتدرب على الملاكمة في المنزل، تحول الحلم إلى واقع عام 2021".

وأضافت: "المبلغ اللي كان معي في البداية حوالي مليون ريال، ثم جاءني دعم من بنك التنمية".

وتابعت: "المستقبل واعد جداً وأشوف الطريق أمامي مزدهر للملاكمة، بعض أفراد المجتمع كانوا غير متقبلين لهذه اللعبة في البداية، ولكن تغيرت هذه الأفكار بعد ذلك".