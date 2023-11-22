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وصول اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى مقر الخارجية البريطانية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى مقر الخارجية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية بقيادة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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