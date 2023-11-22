الدمام - شريف احمد - وصلت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية بقيادة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى مقر الخارجية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية