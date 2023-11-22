شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري بمطار المدينة ينقذ فتاة من نوبة صرع واغماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انقذت العناية الإلهية فتاة أصيبت بإغماء وصرع على متن رحلة لشركة الخطوط السعودية، المتجهة من جدة إلى الرياض، حيث تواجد على متن الرحلة ثلاثة أطباء وممرضة كانوا ضمن المسافرين، وفور علمهم بالحالة بادروا للتعامل معها وفق تخصصاتهم الطبية، وأبلغوا كابتن الرحلة بضرورة وسرعة نقلها الى مستشفى.

وقرر قائد الرحلة الهبوط الاضطراري في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وكان في استقبالها طاقم الهلال الأحمر الحالة والذي تعامل معها بعد نقلها للمستشفى.

تفاصيل الواقعة

وقال أحد المسافرين على متن الرحلة: "إن الفتاة أصيبت بعد 25 دقيقة من إقلاع الطائرة، ودخلت في حالة إغماء أولي، ثم صرع، وقدر الله أن يكون على متن الرحلة فريق طبي، الذي تعامل مع الحالة باحترافية".

وأشار إلى تعرض الفتاة لنوبة ثانية بعد 7 دقائق، وتعامل الفريق الطبي معها مجددًا، وإنعاشها خلال 4 دقائق، موضحًا أنه بناءً على توصية الفريق الطبي، قرر قائد الرحلة الهبوط الاضطراري في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، لنقل الفتاة إلى أقرب مستشفى، وفور هبوط الطائرة، باشر طاقم الهلال الأحمر الحالة، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث تماثلت للشفاء.

وأشاد المسافرون على متن الرحلة بالدور البطولي الذي قام به الفريق الطبي، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية السعودية، وحرص شركة الخطوط السعودية على سلامة ركابها.

فيما بيّن المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة باشر، مساء أمس، حالة لمقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من عمرها بعد ورود بلاغ يفيد بتعرضها لمضاعفات صحية عصبية أثناء تواجدها على متن إحدى طائرات الرحلات الداخلية ، مؤكداً مباشرة الفريق الطبي الحالة فور وصول الطائرة للمطار حتى استقرت وتم تحويلها لمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة لاستكمال الفحوصات والخطة العلاجية اللازمة.