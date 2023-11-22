شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يناقش أهم قضايا التعاون مع نظيره الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العدل في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبدالرشيد طبي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر.

وبحث الصمعاني مع نظيره الجزائري، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي. واستعرض معالي وزير العدل، خلال اللقاء، التطور التشريعي والتقني والتدريبي، الذي تشهده المملكة في المجال القضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ووقع معالي وزير العدل ونظيره الجزائري برنامجًا تنفيذيًا، يتعلق بترتيب الزيارات المتبادلة، بهدف التعرف على الأنظمة القضائية والأنظمة المتعلقة بتحقيق العدالة.

كما يهدف البرنامج إلى تبادل المعلومات حول إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، والمعاهدات الدولية التي تم الانضمام إليها ذات العلاقة بالشأن القضائي فيما يخص الطرفين.

