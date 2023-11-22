%100 ارتفاع بلاغات المركبات العالقة بالأودية والصحاري

ارتفع معدل البلاغات التي تلقاها فريق إنجاد للبحث والإنقاذ لمركبات عالقة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بشكل قياسي عن الشهر الماضي وبنسبة 100% نظرا للحالة المطرية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة وجرت على أثرها السيول وعمت معظم الأودية والشعاب وكثر خلالها ارتياد الكثيرين للبر سواء للتخييم وومارسة هواية التطعيس وكذلك المقناص، غير مبالين بالتعليمات وإرشادات السلامة وتوجيهات ونصائح هيئة الأرصاد والدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ، مخاطرين بأنفسهم وذويهم ومرافقيهم.

وبلغ عدد البلاغات 5146 بلاغا لمركبات عالقة بالصحاري والأودية والمرتفعات الجبلية بمعدل 184 بلاغًا في اليوم الواحد وشهد الأسبوع الثالث من الشهر تسجيل أكبر معدل للبلاغات بواقع 2120 بلاغا.

خطة مغايرة

فيما تتواصل الجهود المبذولة لرسم خطة مغايرة للبحث عن مفقود الخرج الذي تم الإعلان عن فقدانه قبل 6 أشهر وتحديدا في 1444/12/25 بعد أن عثر على مركبته وبطاقاته الشخصية بجوار أحد المساجد تم العثور مؤخرًا على شاب مفقود بالحاير متوفى بعد 4 أشهر من فقدانه وتحديدا في 1445/01/09 حيث سبقها العثور على مركبته بالقرب من منطقة صحراوية ليتم جدولة البحث من جديد حتى تم الإعلان عن العثور عليه متوفى.

وفاة 3 مفقودين

تلقت العمليات بفريق إنجاد، 15 بلاغا لمفقودين بالصحاري؛ حيث عثر على 7 مفقودين بصحة جيدة و5 مفقودين ما زال البحث جاريًا عنهم وتوفي 3.

بلاغات ومفقودين

• 5146 عدد بلاغات المركبات العالقة

• 184 معدل البلاغات لليوم الواحد

• 15 مفقودا بالصحاري

• 7 مفقودين بصحة جيدة

• 5 مفقودين جاري البحث عنهم

• 3 مفقودين متوفين

المفقودون حسب المناطق

• الرياض

5

2 جاري البحث عنهم

2 متوفى

1 بصحة جيدة

• الشرقية

1 بصحة جيدة

• جدة

1 بصحة جيدة

• مكة المكرمة

1 متوفى

1 ما زال البحث جاريا عنه

• عسير

1 ما زال البحث جاريا عنه

• القصيم

1 عثر عليه بصحة جيدة

• الدلم

1 ما زال البحث جاريا عنه

• رفحاء

1 عثر عليه

• عرعر

1 عثر عليه

• نجران

1 عثر عليه