قائمة بمواصفات وأسعار أفضل 10 سيارات اقتصادية في السعودية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطوات الاستعلام عن الجوازات المؤشرة عبر منصة مقيم 1445 في سياق مناقشة أرخص السيارات المتاحة في المملكة العربية السعودية، يمكن توفير العديد من البدائل التي تتيح للمواطنين الحصول على سيارات بأسعار ميسرة. أسعار أفضل 10 سيارات اقتصادية في السعودية تويوتا ياريس 2023: تُعتبر من السيارات الفاخرة في السوق السعودي بسعر مناسب يبلغ 68,000 ريال سعودي.

تتميز بمحرك قوي بقوة 120 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي، مما يجعل القيادة سهلة ومريحة.

تحتوي على أنظمة أمان متقدمة تعزز تجربة القيادة بشكل آمن. هيونداي أكسنت 2023: تتميز بتصميم أنيق ومحرك قوي، وهي واحدة من السيارات المميزة في السوق السعودي بسعر يصل إلى 70,000 ريال سعودي.

تقدم تجربة رفاهية مع العديد من المميزات والكماليات التي تلبي احتياجات المستخدم. تويوتا رش 2023: تعتبر سيارة مميزة بفضل مميزاتها وأمانها، وتبدأ أسعارها من 73,000 ريال سعودي.

تقدم توازنًا جيدًا بين الأداء والكماليات، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين. سوزوكي ارتيجا 2023: تتميز بمحرك قوي وميزات أمان متقدمة، وتقدم تجربة قيادة مريحة.

توفر خيارات متنوعة بأسعار تتراوح بين 72,000 و78,000 ريال سعودي، مما يجعلها مناسبة لفئات مختلفة من المستهلكين.

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