فيديو أبو غانم يحرج الهلال بعد طلبه لحكام أجانب في ديربي النصر

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بخصوص طلب نادي الهلال استقدام حكام أجانب لإدارة مباراته المنتظرة مع فريق النصر، أعرب الناقد الرياضي خالد أبو غانم عن تعليقه، وأوضح أبو غانم أن هذا الخطوة قد تكون محاولة لضمان العدالة والشفافية في الإدارة التحكيمية للمباراة الهامة.
قال أبو غانم: “إن استقدام حكام أجانب يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لضمان تحكيم عادل ومحايد في المباراة الكبيرة. هذا يعكس رغبة الأندية في توفير بيئة تنافسية نزيهة وتحكيم مستقل.”
على الرغم من ذلك، شدد أبو غانم على أهمية أن تكون هذه الخطوة محددة ومستندة إلى ضوابط واضحة، مشيرًا إلى أن توفير التحكيم الوطني المحترف يظل هو الحلا الأمثل على المدى الطويل.
فيديو أبو غانم يحرج الهلال
في ظهوره على برنامج “الحصاد الرياضي“، عبّر خالد أبو غانم عن آرائه حول طلب نادي الهلال استقدام حكام أجانب لمباراته المهمة مع النصر، قائلاً: “طلب الهلال حكام أجانب لقمة النصر يعكس استمرار التوتر الحاصل في صفوف الفريق الهلالي.”
أكد أبو غانم أن هذه الخطوة تعكس حالة من التوتر داخل الفريق، مشيراً إلى أن طلب الاعتماد على حكام أجانب قد يكون نتيجة للضغوط الكبيرة المفروضة على الفريق في هذه المرحلة المهمة.
بهذه التصريحات، يعطي أبو غانم تقييمًا سلبيًا للوضع داخل نادي الهلال، معبرًا عن رأيه فيما يتعلق بالتوتر الحاصل وتأثيره على اتخاذ القرارات الرياضية، بما في ذلك استقدام حكام أجانب.
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