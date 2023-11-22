انت الان تتابع "جوجل ميتس" تطرح تحديثات تجعل الاجتماعات "أكثر واقعية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن طرح تحديث جديد لتطبيقها الخاص بالاجتماعات "جوجل ميتس"، والذي يضفي مجموعة من الخواص "أكثر واقعية".

ويظهر من خلال بيان "جوجل" الرسمي أن الإيماءات التي تتيح لك مثلًا رفع اليد، باتت "أكثر واقعية".

وتعمل ميزة الكشف عن الإيماءات طالما أن الكاميرا قيد التشغيل ويدك مرئية بوضوح في اللقطة، وتوصي جوجل بإبعادها عن وجهك وجسمك.

وتطمئن جوجل المتحدثين كثيري الحركة بأن التطبيق سيقوم بإلغاء تنشيط اكتشاف الإيماءات في أي وقت يكون فيه المتحدث نشطًا، ولن يتم تشغيلها مرة أخرى إلا عندما يصبح المشارك صامتًا مرة أخرى.

على الرغم من أن المسؤولين ليس لديهم أي سيطرة على هذه الميزة، إلا أنه يمكنك إيقاف تشغيلها في أي وقت بالانتقال إلى "المزيد من الخيارات"، ثم النقر على "التفاعلات" و"إيماءة رفع اليد".

من المفترض أن يتم نشر اكتشاف الإيماءات في نطاقات الإصدار السريع في الأيام القليلة المقبلة.