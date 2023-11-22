انت الان تتابع "إسرائيل" تستهدف مقارّ عسكرية لـ"حزب الله" في محيط دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 3:15 مساءً

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 4 انفجارات عنيفة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت "حزب الله" اللبناني، دوّت في محيط العاصمة دمشق. وأضاف المرصد عبر موقعه الإلكتروني أن غارات استهدفت مزرعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد دخول سيارتين، وأسفرت عن انفجار مولد كهربائي وبراميل مازوت كانا داخل المزرعة الواقعة بين السيدة زينب ومنطقة البحدلية قرب معامل الدفاع، ومحيط مطار دمشق الدولي، وسط تصاعد كثيف للدخان. وأشار إلى أنه ضمن المناطق المستهدفة تنتشر مقارّ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني. وبيّن المرصد أن الدفاعات الجوية السورية حاولت التصدي للغارات الإسرائيلية. في السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن التلفزيون الرسمي السوري، أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أحد صاروخين أطلقتهما "إسرائيل" من اتجاه الجولان السوري، واستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

كانت هذه تفاصيل خبر "إسرائيل" تستهدف مقارّ عسكرية لـ"حزب الله" في محيط دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.