جدة.. ضبط 5 أشخاص بجدة لترويجهم 25.2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و16.100 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مواطنين بمحافظة جدة؛ لترويجهم 25.2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و16.100 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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