انت الان تتابع جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تتخطّى الـ"33,6" مليون ريال في "الملواح والمزاين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن نادي الصقور السعودي عن إجمالي جوائز الفائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، التي تتجاوز "33,6" مليون ريال، للفائزين بالمسابقتين "الملواح والمزاين" اللتين تقامان في مقر النادي بملهم "شمال مدينة الرياض".

ويمثِّل المهرجانُ أكبرَ تجمُّع للصقور في العالم، ويشهد مشاركة نخبة من الصقارين في المملكة ودول الخليج والعالم، ويشهد في نسخته السادسة لهذا العام استحداث عدد من الأشواط في مسابقة الملواح، إضافة إلى تتويج عدد أكبر من الفائزين في أشواطه؛ تحفيزًا للصقارين على المشاركة والتنافس للظفر بلقب الأشواط التي تحمل اسم "كأس الملك عبدالعزيز" في كل فئة.

ورفع نادي الصقور السعودي عددَ المراكز التي تُمنح لها الجوائز في شوط الإنتاج المحلي، إلى "20" فائزًا، بعد أن كانت تُمنح للفائزين في المراكز الخمسة الأولى، وإلى جانب إضافة شوط في مسابقة المزاين لفئة "جير بيور قرناس" مخصص للسعوديين، وإضافة شوط لصقور "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور"، ومنح جوائز للمراكز العشرة الأولى في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، عوضًا عن المراكز الثلاثة الأولى.

وفي مسابقة المزاين أوضح النادي أنها ستشهد ثمانية أشواط؛ 3 لفئة الفرخ "حر إنتاج محلي، وحر من حر، وجير بيور"، فيما خصّصت خمسة أشواط للقرناس "حر من حر، وحر قرناس، وحر أسود/ أدهم، وجير بيور للسعوديين، وشاهين بحري"، وسيحصل صاحب المركز الأول على "300" ألف ريال، مقابل "200" ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و"100" ألف ريال لصاحب المركز الثالث.

وفي تفاصيل مسابقة الملواح: رصد المهرجان "925" ألف ريال جوائز إجمالية لأشواط "سيف الملك"، في فئات الفرخ والقرناس "جير بيور وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة تبع"، والجوائز نفسها لفئة الفرخ والقرناس "حر وشاهين"، وسيحصل صاحب المركز الأول في مسابقة سيف الملك على نصف مليون ريال، مقابل "250" ألفًا لصاحب المركز الثاني، و"175" ألف ريال لصاحب المركز الثالث.