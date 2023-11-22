انت الان تتابع يمضي نحو الجاهزية.. ممشى "64" يطمح ليكون الوجهة الأمثل بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 3:21 مساءً

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن مشروع أعمال جزيرة شارع 64 بالشرائع لا يزال تحت التنفيذ؛ تجاوبًا مع تقرير "الخليج 365" بعنوان "مكة.. جمال ممشى شارع 64 تشوّهه الأحواض الجانبية، وخطر الكهرباء يتربّص". وقال مدير عام الاتصال المؤسس "دانيا عبد القادر التركستاني": إن أمانة العاصمة المقدسة قامت بتسليم الموقع للمقاول، ولا يزال عمل المشروع جاريًا تحت التنفيذ من قبله. وأضاف: سيتمّ عمل الأحواض الزراعية حسب التصاميم المخصصة لها والانتهاء من أعمال المشروع خلال الأشهر القادمة، بمشيئة الله.

كانت هذه تفاصيل خبر يمضي نحو الجاهزية.. ممشى "64" يطمح ليكون الوجهة الأمثل بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.