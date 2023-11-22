انت الان تتابع مجموعة stc تحصل على شهادة التزام من ITW GLF ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 3:23 مساءً

حصلت مجموعة stc، ممكّن التحوّل الرقمي، على شهادة التزام من ITW Global Leaders’ Forum، التي تعكس جهودها المبذولة في مجال مكافحة الاحتيال الرقمي. ونظراً لما تشكله قضايا الاحتيال من تهديدات في المجال الرقمي فقد سعت مجموعة stc مع قادة مجال الاتصالات والتمكين الرقمي لمواجهة هذه التحديات، حيث شكلت ITW GLF مؤخراً فريق عمل خاص لمكافحة الاحتيال وضمان سلامة وأمان شبكات الاتصالات الدولية. وأظهرت مجموعة stc جهوداً رائدة في الحدّ من محاولات الاحتيال في شبكاتها، برز ذلك في تقرير GLF لمكافحة الاحتيال الرقمي، حيث أظهر التقرير جهود مجموعة stc (بصفتها واحدة من العلامات التجارية البارزة في مجال التمكين الرقمي) كمثال يحتذى به في الممارسات المتقدمة للحدّ من انتشار الاحتيال وتأثيره على قطاع النواقل والمشغلين. وتؤكد هذه الشهادة التزام المجموعة في مكافحة الاحتيال بشكل فعال للحفاظ على أعلى معايير الأمان في مجال الاتصالات، كما تظهر دورها في الحد من الاحتيال وتحفيز الجهات الأخرى للمشاركة في الجهود المبذولة في هذا المجال. وتواصل stc جهودها في تكييف أفضل الممارسات لضمان توفير خدمات اتصالات آمنة وموثوقة للعملاء وأصحاب المصلحة والمجتمع بشكل عام. كما أن حصول المجموعة على هذه الشهادة يعكس دورها كممكن رقمي في مجال الاتصالات وقدرتها على توفير تقنيات حديثة لمكافحة الاحتيال وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. وستساعد هذه الجهود المبذولة مجموعة stc على ضمان أمن شبكاتها، وتوفير خدمات اتصالات آمنة وموثوقة للشركات والأفراد والمجتمع ككل.

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