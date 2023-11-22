انت الان تتابع الأمم المتحدة: دخول 40 شاحنة بمعدات طبية و180 طبيبًا وممرضًا إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 3:33 مساءً

أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، دخول قرابة 40 شاحنة محملة بمعدات طبية و180 طبيبًا وممرضًا إلى غزة من مصر؛ لإنشاء مستشفى أردني ميداني ثان في خان يونس، جنوب القطاع، بسعة تبلغ 150 سريرًا. وأشار "حق" في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى تقارير تعرض المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال غزة لهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، بما في ذلك المرضى والمرافقون، بالإضافة إلى العديد من الإصابات. وقال "حق": إن هذه هي المرة الخامسة التي يتعرض فيها المستشفى للقصف منذ بدء الأعمال العدائية. وذكّر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بالحماية الخاصة التي تتمتع بها المستشفيات والعاملون الطبيون، بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المستشفيات والعاملين فيها، ولا يجوز استخدام المستشفيات لحماية الأهداف العسكرية من الهجوم. وأفادت وكالة الأونروا بأنه حتى تاريخ 19 نوفمبر، بلغ عدد النازحين المقيمين في 156 منشأة تابعة لها، نحو 930 ألف شخص في جميع محافظات قطاع غزة الـ5، بما في ذلك شمال القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: دخول 40 شاحنة بمعدات طبية و180 طبيبًا وممرضًا إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.