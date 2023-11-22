انت الان تتابع "أوبين أيه آي" و"مايكروسوفت" تواجهان دعوى قضائية لمخالفتهما حقوق الطبع والنشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 3:43 مساءً

تواجه شركتا "أوبين أيه آي" "المشغلة لتطبيق تشات جي بي تي"، و"مايكروسوفت"؛ دعاوى قضائية جديدة؛ بسبب اتهامات بمخالفتهما حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية لأشخاص آخرين لتدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بهما. وأظهرت الدعوى القضائية التي نشرت وكالة "رويترز" تفاصيلها، اتهامَ عدد من المؤلفين غير الروائيين، الذي رفعها عنهم المؤلف جوليان سانكتون، "أوبين إيه آي" و"مايكروسوفت" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. وقالوا في الدعوى: إنهم لم يحصلوا على تعويض مقابل استخدام كتبهم ومجلاتهم الأكاديمية في تدريب النموذج اللغوي الكبير للشركة. ويذكر المؤلفون في الدعوى القضائية كيف أمضوا سنوات في "تصور إبداعاتهم والبحث عنها وكتابتها"، واتهموا الشركتين برفض دفع أي تعويضات لهم، رغم أنهم تمكنوا من جني عشرات المليارات من الدولارات بالاستيلاء على الأعمال الإنسانية المجمعة دون إذن. وتقول الشكوى: إن الشركات تتظاهر بعدم وجود قوانين حقوق الطبع والنشر، وقد "تمتعت بمكاسب مالية هائلة من استغلالها للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر".

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