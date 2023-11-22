انت الان تتابع "من الجد إلى الأحفاد" .. إسرائيل تُبيد عائلة فلسطينية مكونة من 52 فرداً في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 4:05 مساءً

أفاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الأربعاء)، بأن القصف الإسرائيلي قتل أكثر من 50 فرداً من عائلة واحدة في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة. وقال "المالكي" خلال مؤتمر صحافي في لندن: "إن 52 فرداً من عائلة قدورة في جباليا قتلوا هذا الصباح فقط"، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف: "لدي قائمة الأسماء، والعائلة أُبيدت بالكامل من الجد إلى الأحفاد".

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