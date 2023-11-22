تراند اليوم : وزير الأمن الإسرائيلي: اتفاق تبادل الرهائن مع حماس "كارثي"

صحيفة الخليج 365: أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، يعتبر سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي.

وقال بن غفير في تغريدة على منصة X: "رغم أن الأمر كان له بعض الإيجابيات، فإن لدينا واجباً أخلاقيا بإعادة الجميع، وليس لدينا الحق أو الإذن بالموافقة على فكرة فصلهم وإعادة البعض فقط".

وتابع: "الاتفاق لم يضمن إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين في غزة، الاتفاق غير أخلاقي وغير منطقي، كان من الممكن وينبغي أن يكون مختلفاً".

وأضاف: "حماس أرادت هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر، كما أنها أرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم تسببوا في ضغوط دولية كبيرة عليها".

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وواصل: "حماس أرادت في المقابل الحصول على الوقود وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي وحتى حظر الطيران الاستطلاعي، لقد حصلت على كل هذا".

وطالب بن غفير الجيش الإسرائيلي بتكثيف العمليات العسكرية ضد حماس، من أجل الوصول لاتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين.