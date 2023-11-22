تراند اليوم : شاهد.. اختناق مصريين بعد انتشار رائحة كريهة داخل مجمع بنوك في القرية الذكية

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لحالات إغماء في القرية الذكية في مصر.

وأظهر مقطع فيديو، قيام بعض الأشخاص بحمل المصابين باختناقات لنقلهم إلى المستشفى، على ما يبدو.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 19 شخصا بحالات اختناق نتيجة تسرب رائحة كريهة مجهولة المصدر داخل مجمع بنوك القرية.

وفي السياق نفسه قالت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.