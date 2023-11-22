القيادة تهنئ جوزيف بواكاي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في ليبيريا

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجوزيف بواكاي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجوزيف بواكاي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والرقي .