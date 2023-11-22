شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت المملكة باتفاق الهدنة الإنسانية، وثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض.

وجددت المملكة، الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى.

الهدنة الإنسانية في غزة

إلى ذلك، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل عدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى الطرفين.

وأعرب أبو الغيط، في بيان اليوم الأربعاء، عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي على سكانه المدنيين، وأكد ضرورة العمل للبناء على الهدنة، التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.