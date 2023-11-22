شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يعلن وصول 326 شاحنة و20 سيارة إسعاف لإغاثة الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة، د. عبد الله الربيعة، عن نتائج الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأكد "الربيعة"، حسب فيديو نشره حساب السفارة السعودية في مصر، من محافظة العريش المصرية، وجود 326 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدوائية و20 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات، مشددا على أن المساعدات لا تزال مستمرة.

إغاثة الشعب الفلسطيني

أوضح مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة، أن المملكة ومنذ بداية الأحداث في غزة، جاءت توجيهات القيادة بإغاثة الشعب الفلسطي العزيز والغالي.

وتابع: أن ما نراه هو الطلائع الأولى للقوافل السعودية، المكونة من جسر جوي 15 طائرة، وجسر بحري بدأ في الوصول، ومواد إيوائية وطبية وتغذية للأطفال وخيام.

وأكد أن عطاء المملكة كبير جدا وضخم، وتحرص على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.