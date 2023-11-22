شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يشيد بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بجهود دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية بقطاع غزة.

وأعرب عن أمله بأن يسهم الاتفاق إلى دخول العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي القطاع.

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معاناة الشعب الفلسطيني

طالب أن تكون الهدنة بدايةً للوقف الدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.