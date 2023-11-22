السعودية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق الجائزة البرونزية في حفل جوائز تجربة العميل الدولية international cxawards

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازًا دوليًا جديدًا بتحقيقها الجائزة البرونزية في حفل جوائز تجربة العميل الدولية InternationalCXAwards لعام 2023م, في فئة “أفضل تحول رقمي” لمنصة “قوى”.

وتعد “جوائز تجربة العميل الدولية” أكبر محفل دولي، يحتفي بإنجازات المشاركين في تحسين تجارب العملاء والمنافسة على عدة فئات تغطي جميع الجوانب الخاصة، وتقديم تجارب العملاء.

وجاء فوز الوزارة بالجائزة بعد استكمال منصة ” قوى” جميع المعايير الفنية من لجان التحكيم الخاصة بتقييم المشاركات وتحديد الفائزين, وتعد “قوى” المنصة الرائدة لقطاع الأعمال في المملكة وتعمل على تقديم تجارب وحلول رقمية سهلة وميسرة للمستفيدين, حيث تُعد نموذجًا لتسريع الأعمال واختصار المسافات في العديد من الخدمات.

وتأتي هذه الجائزة انعكاسًا لجهود الوزارة المستمرة في تطوير وتحسين تجارب المستفيدين، ورفع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وتهدف منصة “قوى” لعمل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع أطراف سوق العمل، حيث أحدثت تحولاً نوعياً في العمليات المنجزة في مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، لأنها إحدى المنصات الرقمية الحكومية التي لها دور مهم في تمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع واستمرارية الأعمال في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة تواكب رؤية المملكة 2030.