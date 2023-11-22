السعودية | القيادة تهنئ السيد جوزيف بواكاي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد جوزيف بواكاي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد جوزيف بواكاي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.