السعودية | الشؤون الإسلامية تشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن جناح المملكة المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ46، والذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى الثاني من ديسمبر 2023.

وتستعرض الوزارة عبر الركن المخصص لها إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من المصاحف وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، ويمكن للزائر لركن الوزارة بالمعرض عبر تقنية VR الواقع الافتراضي من التجول في أروقة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ويطلع على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة القرآن الكريم من خلال هذا المجمع الذي يعد أكبر مطبعة للمصحف الشريف بالعالم.

كما يشتمل ركن الوزارة على عرض العديد من التطبيقات والبرامج الذكية، بما في ذلك تطبيق “تعليم مناسك الحج والعمرة “، وتطبيق “الاستشهاد الصحيح”، وتطبيق “رشد”.

يذكر أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي إيماناً منها بأهمية الثقافة ودور الكتاب في نشر العلم والمعرفة ، إضافة إلى التعريف بجهود الوزارة التي تعكس رسالة المملكة السامية في عنايتها بالقرآن الكريم من خلال طباعته ونشره وتوظيفها للتقنية الحديثة والبرامج الذكية لهذا الهدف ، ولبيان الجهود المبذولة التي تقوم بها الوزارة من خلال برامجها الدعوية المتعددة والمتنوعة لبيان وسطية الدين الإسلامي وأنه دين رحمة وتعايش وسلام.