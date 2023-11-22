شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة فتح موبايل أندرويد لو نسيت الباسورد بأبسط الطرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

إذا نسيت النمط أو الباسورد أو كلمة المرور الخاصة بهاتفك الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، ولم تتمكن من الدخول إلى جهازك مرة أخرى، فلا تقلق، فلن نفقد كل شيء على الرغم من صعوبة الوصول إلى شاشة القفل حسب التصميم، يمكنك تجربة إحدى الطرق التالية لتخطى كلمة المرور أو النمط الخاص بهاتف أندرويد.

إزاي تفتح موبايل أندرويد لو نسيت الباسورد

توفر معظم هواتف أندرويد الحديثة، خيار استخدام القياسات الحيوية لتسجيل الدخول إلى هاتفك الذكي، لذا حاول استخدام الماسح الضوئي لبصمات الأصابع أو برنامج التعرف على الوجه أولا، إذا لم تنجح هذا الخطوات، فهناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك تجربتها وهي كالآتي:

1. باستخدام ميزة جوجل Find My Device:

إذا كان جهازك يعمل بنظام التشغيل أندرويد، يمكنك استخدام ميزة Find My Device وتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، فقط قم بتشغيل خبار الموقع والاتصال بالبيانات أو شبكة الـ Wi-Fi> ثم انقر على الجهاز الذي تريد إلغاء قفله> ثم انقر على خيار الجهاز الآمن Secure Device> ثم اضغط على مسح الجهاز، وقم بتأكيد اختيارك، ومن هناك، ستتمكن من إعداد كلمة مرور جديدة لجهازك المقفل.



2. تحقق من تمكين ميزة Smart Lock:

Smart Lock هي إحدى الميزات المتوفرة في هواتف أندرويد، والتي تتيح لهاتفك فتحه بدون كلمة مرور إذا كان في مكان يتعرف عليه، ومع ذلك، يجب تمكين هذه الميزة قبل أن تفقد الوصول إلى رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك، أما إذا قمت بإعداده حاول فتح هاتفك بهذه الخطوات:

- يمكنك تشغيل القفل الذكي أو Smart Lock من خلال الانتقال إلى الإعدادات > ثم الأمان وشاشة القفل > ثم القفل الذكي، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات للقفل الذكي هي:

الكشف عن وجود الجسم: أبقِ جهازك مفتوحا أثناء وجوده معك.

الأماكن الموثوقة: أضف موقعا حيث يجب إلغاء قفل الجهاز.

الأجهزة الموثوقة: أضف جهازا لإبقاء هذا الجهاز مفتوحا عندما يكون قريبا.



3. خدمة "SmartThings Find" من سامسونج:

إذا كان لديك جهاز تابع لشركة سامسونج، قم بضبط خدمة SmartThings Find، على جهازك ومع ذلك، إذا لم تقم بإعداد حساب سامسونج الخاص بك قبل ذلك، فلن يعمل.

وباستخدام خدمة SmartThings Find، انقر فوق الجهاز الذي ترغب في إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به، ثم انقر فوق إلغاء القفل، وسيؤدي هذا إلى مسح أي كلمات مرور أخرى قمت بإعدادها على الهاتف، قم بتأكيد اختيارك وقم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج الخاص بك إذا طُلب منك ذلك.