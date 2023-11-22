شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي ،المندرين



أما عن فوائده الصحية والجمالية:

1- الوقاية من السرطان وأمراض القلب:

أشارت الدراسات الطبية أن تناول البرتقال واليوسفي بانتظام يساعد على الحد من الإصابة بالأزمات القلبية وأمراض السرطان والأمراض المزمنة.

2- المندرين يحول دون الإصابة بالبدانة:

يرى العلماء أن ثمة مادة يتضمنها الليمون المندرين وسعها الحيلولة دون إصابة المرء بالبدانة وحمايتُه من مرض تصلب الشرايين.

3- تقليل ظهور التجاعيد:

يعرف المندرين بغناه بفيتامين C الذي يوفر كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تحافظ على شباب البشرة وتمنع تكون الجذور الحرة المسببة لظهور التجاعيد. ويمكن عمل قناع طبيعي من اليوسفي مرة أسبوعيا لتعزيز إشراقة ونضارة البشرة. هذا القناع سيعمل على تنظيف البشرة وإزالة الدهون الزائدة والبكتيريا الضارة المتراكمة عليها.

4- تقوية مناعة الجسم:

اليوسفي غني بالعناصر المضادة للالتهابات والطاردة للسموم مما يقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الأنفلونزا. كما يمنع الجروح من العدوى بالطفيليات أو الإصابة بالالتهابات الفطرية والبكتيرية.

5- زيادة الحديد في الجسم:

يساعد المندرين في عملية امتصاص الجسم للحديد من الأطعمة بسهولة.

6- تنشيط حركة الأمعاء:

يحتوي المندرين على كميات كبيرة من الألياف الطبيعية التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.

7- علاج البثور:

المندرين علاجا طبيعيا رائعا لها. ذلك بفضل احتوائه على فيتامين A الذي يحارب مشكلات تلف البشرة المختلفة، مثل الخطوط الرفيعة والحبوب والحروق.

8- خفض ضغط الدم:

اليوسفي من الفواكه المفيدة لأصحاب ضغط الدم المرتفع، حيث أنه يساعد على خفض ضغط الدم وزيادة سيولة الدم وعدم تجلطه في الأوعية الدموية.

9- إنقاص الوزن:

الألياف الطبيعية المتوافرة في اليوسفي تعطي إحساسا بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في خفض الشهية المفتوحة ومن ثم إنقاص الوزن.

10- علاج الجروح:

استخدام زيت اليوسفي على البشرة يساعد على بناء خلايا البشرة الجديدة والإسراع من علاج الجروح.

11- تعزيز جمال الشعر:

تناول كميات كبيرة من فيتامين A وفيتامين B16 (المتوافران في المندرين) يساعد على تعزيز نمو خصلات الشعر وتحسين مظهره اللامع والصحي. إضافة لذلك، فإنه يعمل على تأخير شيب الشعر.

فوائد قشور المندرين:

تحتوي قشور المندرين على مادّة تساعد على إنقاص الوزن، حيث أثبتت العديد من الدّراسات كفاءتها في تخليص الجسم من الوزن، لذلك يستخدم في وصفا الرّجيم والحميات الغذائيّة. تدخل في مجال الطّبخ، وتحضير بعض وصفات التّجميل الخاصّة بالبشرة والشّعر. تقاوم تكوّن الخلايا السّرطانيّة وتمنع نموّها.