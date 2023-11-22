شكرا لمتابعة خبر عن منصور العاطفي يروي قصة مؤثرة عن مفقود في المنطقة الشرقية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي المؤسس والمشرف العام على فريق غوث التطوعي منصور العاطفي قصة مؤثرة عن مفقود في المنطقة الشرقية.

وقال العاطفي أن هناك شخص قرر أن يخوض تجربة وسط صحراء المنطقة الشرقية مع طفلة، وأثناء تجربتهما تاها عن الطريق.

وأضاف العاطفي بأن الشخص وطفلة تركا السيارة وسارا في الطريق حتى تاها وسط الصحراء، ولم يتمكن فريق الإنقاذ من العثور عليهما بسهولة، وفقدان حياتهما.

وتابع العاطفي بأنه لابد من تجنب إتباع المغامرات إلا بعد إتباع تعليمات السلامة، وحمل أدوات الوقاية والنجاة في السيارة.