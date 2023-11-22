تحديثات جديدة على مبادرة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين في الخارج

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سلم رواتب المعلمين الجديد في السعودية وحقيقة صدور أوامر بزيادة على رواتب المعلمين في المملكة 1445 أشارت وزارة الخارجية إلى أنه يمكن للشباب الذين تجاوزوا عمر الـ30 عامًا الاستفادة من مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بالخارج، يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم خلال فترة استمرت 30 يومًا ابتداءً من 14 أغسطس 2023م. مبادرة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين شروط التقديم في المبادرة تشمل: العمر: إمكانية التقديم حتى للشباب الذين تجاوزوا سن الـ30 عامًا.

إمكانية التقديم حتى للشباب الذين تجاوزوا سن الـ30 عامًا. تسجيل المعلومات: ضرورة تسجيل المدينة والدولة التي يقيم فيها الفرد خارج أرض الوطن.

ضرورة تسجيل المدينة والدولة التي يقيم فيها الفرد خارج أرض الوطن. الإعفاء السابق: يمكن للشباب الذين حصلوا على إعفاء مؤقت أو استثناء مؤقت التقديم والاستفادة من المبادرة لتسوية موقفهم.

يمكن للشباب الذين حصلوا على إعفاء مؤقت أو استثناء مؤقت التقديم والاستفادة من المبادرة لتسوية موقفهم. صلاحية الوثائق: يمكن الاستفادة من المبادرة إذا كانت بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر غير ساري الصلاحية.

يمكن الاستفادة من المبادرة إذا كانت بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر غير ساري الصلاحية. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الورقية للمتقدم. بالنسبة لرسوم تسوية الموقف التجنيدي بالخارج، فإنها تقدر بـ 5,000 دولار/يورو، بالإضافة إلى رسوم تحويل بنكي تبلغ 125 دولار/يورو، مما يجعل الإجمالي المستحق 5,125 دولار/يورو. يمكن أداء هذه الرسوم عبر بنك القاهرة أو أبو ظبي.

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