انت الان تتابع تحضيراً لمواجهة الاتحاد في دوري روشن.. الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي بانتظام الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 4:20 مساءً

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي عصر اليوم الأربعاء على ملعب رديف الأمير محمد بن فهد بالدمام. يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لاستضافة الاتحاد يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري روشن السعودي. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة فنية، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، بعد ذلك أدى اللاعبون الإحماء في الملعب، ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة عبر 3 مجموعات، فيما تركز بعد ذلك التدريب على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه الكوماندوز في مواجهة الاتحاد، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب. وشهد التدريب انتظام الدوليين علي هزازي، وجاك هيندري، و روبن كوايسون، وأحمد الغامدي، و محمد محزري بعد نهاية مشاركتهم الدولية مع منتخباتهم الوطنية.

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