انت الان تتابع أمريكا تعارض نزوح الفلسطينيين من غزة إلى دولة أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 4:21 مساءً

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، اليوم (الأربعاء): "إن الولايات المتحدة تعارض نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة المدمر إلى دولة أخرى. وأضاف "ساترفيلد": "إن سكان غزة الذين نزحوا إلى جنوب القطاع، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في الشمال في أقرب وقت ممكن"، وفقاً لـ"رويترز". وتابع: "إن الولايات المتحدة تريد أن ترى إسرائيل تنجح في حملتها". وطالب "حزب الله" اللبناني بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل إذا أراد تجنب التصعيد.

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